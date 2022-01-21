Семейная карта будет действительна также в Литве и Эстонии

Ответственные органы Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о сотрудничестве в реализации программы "Семейная карта".

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В Литве для многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка с недугом, предоставляются определённые привилегии с семейной картой, в Латвии - с почетным семейным удостоверением "3+ Ģimenes karte", в Эстонии - с семейной картой "Perekaart". Эти карты будут действовать в любой из трех балтийских стран.

"Сегодня многодетные семьи и семьи с детьми с недугами сталкиваются с множеством вызовов. Я верю, что семейная карта предоставит больше возможностей этим семьям и я рада, что карта выйдет за пределы Литвы и расширится на другие балтийские страны", - заявила министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.

Семейная карта гарантирует особые привилегии: льготы и скидки на услуги, товары и мероприятия. Владельцы семейной карты обладают правом пользоваться скидками партнеров как в государственном, так и в частном секторах.