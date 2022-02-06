Семейный врач: сейчас ни в коем случае не следует отменять антиковидные ограничения
Foto: LETA

Учитывая ежедневное количество новых случаев Covid-19, сейчас ни в коем случае не время для отмены антиковидных ограничений, наоборот, они обязательно должны действовать, заявила агентству LETA руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска.

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Со стороны как оппозиционных, так и коалиционных политиков звучат призывы задуматься о снятии ограничений уже сейчас или хотя бы подготовиться к этому. Например, члены фракции Союза зеленых и крестьян разработали поправки о прекращении использования в Латвии ковид-сертификата.

Правительство объявило, что планирует в феврале принять решение о стратегии выхода из пандемии Covid-19, оценив все меры безопасности. С другой стороны, несколько медицинских и пациентских организаций призвали не ослаблять антиковидные ограничения в течение еще как минимум несколько недель.

По словам Козловски, число пациентов с Covid-19 в настоящее время особенно велико не только в первичном здравоохранении, но и в больницах, и наблюдается тенденция к увеличению. По ее словам, от ослабления ограничений пострадают все, так как система здравоохранения будет настолько перегружена, что будет сложно обеспечить лечение всех пациентов. Это в свою очередь может привести к крайне нежелательной ситуации "естественного отбора".

Врач предположила, что пик заболеваемости продолжится еще как минимум пару недель. Она также призвала помнить, что один заболевший заражает в среднем четыре человека, и, хотя при омикроне течение болезни не такое тяжелое, как при дельте, вирус все же может поражать пациентов с сопутствующими заболеваниями и приводить к их госпитализации.

В публичном пространстве были призывы отказаться от системы ковид-сертификатов, и другие страны уже предприняли аналогичные шаги. По словам Козловски, сертификаты играют двойную роль - международную и внутри страны, и на международном уровне следовало бы добиться ясности в том, как будут использоваться сертификаты. На национальном уровне Козловска видит в использовании сертификатов два преимущества: во-первых, они означают, что человек более защищен и потенциально меньше угрожает остальным, а во-вторых, сертификаты служат мотивацией для населения, чтобы пройти вакцинацию.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила агентству LETA, что было бы неразумно ослаблять ограничения при растущей заболеваемости Covid-19.

При этом она указала, что уже сейчас нужен план по снятию ограничений при достижении определенных показателей, и следует учитывать опыт других стран.

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