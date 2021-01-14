Семейный врач в Валмиере принимал пациентов, будучи больным Covid-19. В его практиках более 8000 пациентов
Foto: LETA

Во время эпидемиологического расследования Центр профилактики и контроля заболеваний выяснил, что семейный врач Юрис Яковинс, будучи больным Covid-19, принимал пациентов в Валмиере и Ренценах.

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Врач продолжал работу, имея симптомы заболевания. Все пациенты, контактировавшие с семейным врачом с 27 декабря 2020 года по 11 января 2021 года считаются близкими контактными лицами и должны отправиться на домашний карантин.

Домашний карантин подразумевает нахождение дома в течение 14 дней, измерение температуры дважды в день, частое мытье рук, сокращение контактов с окружающими и использование индивидуальной посуды.

Контактных лиц просят в рабочие дни с 8:30 до 17:00 связаться с эпидемиологами по номеру 64281131.

Близкими контактными лицами считаются все люди, контактировавшие с больным Covid-19 на расстоянии менее двух метров дольше 15 минут, или провели больше 15 минут в одном помещении с больным.

ЦПКЗ сейчас ищет возможность развернуть более обширное тестирование в Валмиере.

По данным LETA, в Валмиерской практике Яковинса зарегистрировано 6295 пациентов, а в Ренценах - 1995 пациентов.

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