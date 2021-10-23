Семья Цимдарса готова подать в суд на TV3 из-за новости о его фальшивом ковид-сертификате
Foto: LETA

Телеканала TV3 в своих новостях в пятницу вечером сообщил, что политик Арнис Цимдарс, скончавшийся в среду от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцей, мог предъявить врачам фальшивый ковид-сертификат. Семья погибшего опровергла эту информацию в открытом письме и потребовала у телеканала публичных извинений. Если телеканал не выполнит это требование до 23 октября, близкие Цимдарса намерены подать в суд.

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Накануне, 22 октября, телеканал TV3 сообщил, что врачи готовились сообщить в правоохранительные органы о смерти как будто вакцинированного пациента, который на самом деле не был вакцинирован. По информации, которую распространил телеканал, умершим мог быть Арнис Цимдарс, который мог предоставить медикам фальшивый ковид-сертификат.

Кроме того, как сообщил телеканал, поддельное свидетельство о вакцинации мог представить в медицинском учреждении и близкий родственник Цимдарса, который сейчас борется за свою жизнь в реанимации.

Семья Цимдарса в открытом письме сообщила, что эта информация не соответствует действительности и попросила у телеканала извинений.

"Прежде всего, сообщаем вам, что у Арниса Цимдарса не было поддельного свидетельства о вакцинации против Covid-19. Как до, так и во время болезни Арнис Цимдарс четко и неоднократно говорил членам своей семьи и медицинскому персоналу о том, что он не был вакцинирован против Covid-19. Заболев Covid-19 и попав в больницу, Арнис Цимдарс открыто поделился предположением, что он успешно переболеет коронавирусом и получит иммунитет естественным путем. Учитывая, что у Арниса Цимдарса не было никаких логических причин получать фальшивый ковид-сертификат, вводить в заблуждение членов семьи и медицинский персонал, а также общий контекст, который свидетельствует о его ясном намерении получить иммунитет естественным путем, мы решительно поддерживаем тот факт, что у Арниса Цимдарса не было фальшивого ковид-сертификата и он не предоставлял его медикам. Кроме того, в системе e-veselība нет учетной записи о вакцинации Арниса Цимдарса против Covid-19", — говорится в письме.

"Во-вторых, сейчас в больнице нет ни одного близкого Цимдарсу человека, который боролся бы за свою жизнь — ни в результате заболевания коронавирусом, ни в результате другой болезни. Это абсолютно сфабрикованная и заведомо ложная информация", — добавили в письме близкие умершего политика.

Семья Цимдарса в письме потребовала от телеканала TV3 публичных извинений. Если это требование не будет выполнено до 23 октября, семья умершего политика намерена обратиться в суд.

Как сообщалось, Арнис Цимдарс скончался 20 октября в возрасте 58 лет. По данным ЛТВ, политик умер от осложнений, вызванных Covid-19. Бывший глава ЦИК являлся сооснователем партии "Латвия на первом месте", которая выступала против обязательной вакцинации.

Цимдарс родился 8 июня 1962 года в Елгаве. В период с 1985 по 1990 годы получал высшее образование в Латвийской сельскохозяйственной академии. Позже работал в Академии заместителем проректора по кадрам и вопросам общежитий. С 1990 по 1993 год руководил отделом по учету квартир и недвижимого имущества Елгавской городской думы, также был членом комиссии по приватизации, членом комиссии по денационализации. В 1997 году стал исполнять обязанности члена Центральной избирательной комиссии, а затем в том же году был избран председателем ЦИК. Пост главы ЦИК Цимдарс занимал до 2019 года.

В этом году Цимдарс примкнул к партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте".

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