Семьям с детьми в марте станут доступны бесплатные консультации семейных психотерапевтов

С 1 марта Инспекция по защите прав детей запускает проект, в рамках которого семьям с детьми будут доступны бесплатные консультации семейных психотерапевтов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Консультации будут проводить специалисты Латвийского общества системных и семейных психотерапевтов. Встречи могут проходить в разных форматах - с участием всей семьи одновременно, только при участии родителей, при участии родителя и ребенка, для нескольких членов семьи или как индивидуальные консультации. Цель консультации - укрепить семью в целом, открыть её спрятанные ресурсы, усовершенствовать и развить навыки решения конфликтов.

Одна консультация будет не короче часа и не дольше полутора часов. Встречи состояться раз в неделю. Одна семья может получить от одной до 10 консультаций, но в качестве исключения, число терапевтических сессий можно увеличить. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить заявление, опубликованное на домашней страничке Инспекции по защите прав детей.