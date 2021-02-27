Семьям с детьми в марте станут доступны бесплатные консультации семейных психотерапевтов
Foto: LETA

С 1 марта Инспекция по защите прав детей запускает проект, в рамках которого семьям с детьми будут доступны бесплатные консультации семейных психотерапевтов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Консультации будут проводить специалисты Латвийского общества системных и семейных психотерапевтов. Встречи могут проходить в разных форматах - с участием всей семьи одновременно, только при участии родителей, при участии родителя и ребенка, для нескольких членов семьи или как индивидуальные консультации. Цель консультации - укрепить семью в целом, открыть её спрятанные ресурсы, усовершенствовать и развить навыки решения конфликтов.

Одна консультация будет не короче часа и не дольше полутора часов. Встречи состояться раз в неделю. Одна семья может получить от одной до 10 консультаций, но в качестве исключения, число терапевтических сессий можно увеличить. Чтобы подать заявку, необходимо заполнить заявление, опубликованное на домашней страничке Инспекции по защите прав детей.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

17

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Семья
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€