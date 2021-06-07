Сенат обратился в Конституционный суд по делу о юридическом признании однополой семьи
Foto: LETA

Департамент административных дел Верховного суда (Сената) обратился в Конституционный суд с заявлением и поставил на паузу судебное дело, в котором два лица одного пола просят признать и зарегистрировать их семью, сообщает LETA.

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В заявлении суда указано, что Конституционный суд уже признал, что первое предложение 110 статьи Сатверсме (“Государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей”) обязывает законодателя обеспечить юридическую защиту однополых семей. Кроме того, обязанность обеспечить юридическую защиту всем семьям исходит из принципа уважения к людям, который требует признать, что все люди равноценны.

Сенат считает, что один из элементов этой обязанности - обеспечить однополым семьям возможность регистрироваться в едином государственном регистре. Однако законодатель не выполнил эту обязанность, так как не предусмотрел в регистре актов гражданского положения право однополых семей на регистрацию. Сенат не констатировал существенных интересов общества, которые могли бы стать основанием для отказа обеспечивать юридическое признание и защиту таких отношений. Поэтому Сенат считает, что первая и третья часть третьей статьи Закона о регистрации гражданского положения не соответствует Конституции.

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