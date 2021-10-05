Сентябрь в Латвии был самым холодным с 2008 года
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Средняя температура воздуха в Латвии в прошлом месяце составила +11,1 градуса, что на 0,6 градуса ниже нормы и на 3,3 градуса ниже показателя сентября 2020 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Сентябрь этого года стал самым холодным с 2008 года, когда среднемесячная температура воздуха составляла +10,9 градуса.

Самая низкая температура воздуха в сети метеонаблюдений в прошлом месяце составила -1 градус 23 сентября в Айнажи и Руйиене, а самая высокая, +26,3 градуса, была зафиксирована 10 сентября в Стальгене.

В сентябре были побиты два рекорда холода — утром 4 сентября в Стенде, когда температура воздуха упала до +1,5 градуса, и 23 сентября в Лиепае, где минимальная температура воздуха составила +1,9 градуса. Это были первые рекорды холода в стране с мая.

Среднее количество осадков в Латвии в сентябре составило 45 миллиметров, или 68% от нормы.

Сентябрь — уже пятый месяц этого года с температурой воздуха ниже нормы. Холодная погода также преобладала в феврале, апреле, мае и августе, а июнь и июль были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

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