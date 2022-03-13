Сезон открыт! Памятка для велосипедистов, самокатчиков и мотоциклистов

В связи с увеличением количества велосипедистов и электросамокатов на улицах в начале весны, а также с возвращением водителей мопедов и мотоциклов, Министерство сообщения призывает соблюдать правила дорожного движения и уважать других, чтобы передвижение было безопасным для всех.

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Согласно действующим правилам, на велосипедах и электросамокатах можно перемещаться по велодорожкам, тротуарам, отдавая предпочтение пешеходам и не превышая их скорость. Также можно передвигаться по отдельным местам полос для общественного транспорта.

На велосипеде можно перемещаться по проезжей части, в свою очередь, на электросамокате можно перемещаться по дорогам, где разрешенная скорость не превышает 50 километров в час. В этих случаях Минсообщения советует ехать в одной линии или как можно ближе к правой стороне проезжей части, следует также снижать скорость перед пешеходными переходами и остановками общественного транспорта.

Кроме того, для участия в дорожном движении велосипед и электросамокат должны быть в исправном техническом состоянии, оборудованы тормозами, белым фонариком спереди, а сзади — красным. И велосипедистам, и водителям электросамокатов следует во время езды носить шлем и светоотражающий жилет.

Запрещено ездить на самокате, не держась за руль, перевозить на скутере пассажира, ехать, держась за другое транспортное средство, перевозить груз, который угрожает другим участникам дорожного движения. Максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 километров в час.

На велосипеде можно самостоятельно ездить с 10 лет, а на электросамокате — с 14 лет. Для того, чтобы подростки младше 17 лет могли использовать эти транспортные средства, им необходимы водительские права на велосипед. Лицам старше 18 лет права для вождения велосипеда или электросамоката не нужны.

В жилых зонах, дворах многоквартирных домов и в местах, где не ездят автомобили и мотоциклы, дети могут независимо от их возраста ездить на велосипеде самостоятельно. В сопровождении совершеннолетнего дети могут ездить на велосипеде по тротуарам, велодорожкам и другим местам, где разрешено движение только для велосипедистов и пешеходов. Дети с семи лет в сопровождении взрослого могут ездить и по проезжей части.

Минсообщения напоминает, что на велосипеде и электросамокате запрещено ездить в состоянии алкогольного опьянения, превышающего 0,5 промилле.

Кроме того, несмотря на то, что можно пользоваться незарегистрированными велосипедами или электросамокатами, ведомство советует зарегистрировать свое транспортное средство в Дирекции безопасности дорожного движения. Это служит дополнительной защитой от воров. Опыт показывает, что зарегистрированные велосипеды реже крадут, а также в случае кражи транспортное средство можно легче и быстрее идентифицировать.

Также Минсообщения призывает водителей мотоциклов и мопедов перед началом сезона попрактиковаться в своих навыках. Желательно делать это в безопасных условиях вне общего дорожного движения, рекомендуется принимать участие в различных мероприятиях, где можно обновить или улучшить свои навыки вождения мотоцикла. Необходимо также иметь в виду, что техническое состояние мотоцикла или мопеда следует проверять перед каждым сезоном и регулярно контролировать состояние его тормозной системы, рулевого управления, освещения и других важных деталей транспортного средства.