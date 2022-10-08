Сезон закончился: максимальная скорость на дорогах Латвии снова будет 90 км/ч
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Со следующей недели максимальная скорость на дорогах Латвии снова будет снижена до 90 км/ч, сообщает Госполиция.

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В летний сезон максимальная скорость на некоторых участках главных автодорог увеличивалась до 110 км/ч. На следующей неделе она снова будет снижена до 90 км/ч.

Знаки ограничения скорости будут изменены на следующей неделе. Водителей призывают внимательно следить за знаками и соблюдать указанные ограничения.

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