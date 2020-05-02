СФД: финансовая стабильность Латвии пока не находится под угрозой

Данные о динамике развития латвийской экономики во время кризиса Covid-19 показывают, что банковский сектор все еще не испытывает существенных потрясений, поэтому финансовая стабильность страны не находится под угрозой, следует из второго отчета Совета по фискальной дисциплине (СФД) о влиянии Covid-19 на экономику и фискальную ситуацию в Латвии.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

В отчете говорится, что правительство Латвии оперативно отреагировало на кризис Covid-19 и создало механизмы поддержки, направленные на поддержание ликвидности в финансовом секторе, социальную защиту работников и наиболее уязвимых слоев населения, поддержку предпринимателей и наращивание потенциала сектора здравоохранения.

Ссылаясь на данные Минфина в рамках латвийской программы стабильности, СФД оценивает негативное влияние мер поддержки на баланс бюджета правительства в 2020 году в 851,4 млн евро или 3% от внутреннего валового продукта (ВВП). В свою очередь в течение последующих трех лет ожидается позитивное влияние мер поддержки на доходы бюджета за счет получения налоговых сборов, для которых был продлен срок уплаты. Это влияние составит 0,2% в 2021 году и 2022 году, а также 0,3% — в 2023 году.

В то же время СФД отмечает, что наблюдается стремительное сокращение загрузки производственных мощностей и, если эта ситуация затянется, это может повлиять на потенциал экономики Латвии в целом.

В отчете СФД также сказано, что введенные правительством программы стимуляции экономики и социальной защиты жителей будут иметь длительное влияние на баланс бюджета правительства. Согласно латвийской программе стабильности на 2020-2023 годы, принимая во внимание фискальное влияние мер по ограничению кризиса Covid-19, дефицит общего правительственного бюджета в 2020 году составит 9,4%, в 2021 году — 5,3%, а в 2022 и 2023 году — 4% от ВВП.

В то же время СФД напоминает, что при нормальных условиях латвийское законодательство допускает бюджетный дефицит не более 0,5% от ВВП. Кроме того, есть высокая вероятность расширения объема мероприятий по сокращению кризиса, что есть больше увеличит дефицит.

Чтобы обеспечить финансирование мер поддержки для смягчения последствий Covid-19, в марте и апреле 2020 года Латвия оперативно занимала средства как на внутреннем, так и на международных финансовых рынках путем выпуска облигаций, что привело к быстрому и незапланированному увеличению долга. С конца февраля 2020 года долг латвийского правительства вырос на 1,85 млрд евро.

СФД предупреждает, что при продолжении сокращения ВВП уровень госдолга может достичь трудноконтролируемого уровня, поэтому для ограничения роста госдолга решающее значение имеет эффективность мер по уменьшению последствий кризиса "Covid-19". Если реализуемые государством механизмы стабилизации экономики окажутся неэффективными или недостаточными, последует кризис финансового сектора, причиной которого станут массовые банкротства, что приводит к недостаточности капитала банковского сектора.