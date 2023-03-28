Сформировал комитет для решения межотраслевых вопросов по проекту Rail Baltica

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сформировал тематический комитет для решения межотраслевых вопросов, связанных с реализацией проекта Rail Baltica, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Тематический комитет возглавит министр сообщения Янис Витенбергс, а в его состав войдут: министр финансов Арвил Ашераденс, министр экономики Илзе Индриксоне, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне, министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс. Во время отсутствия члена комитета его будет замещать парламентский секретарь соответствующего министерства.

Задачей комитета является выявление и оценка межотраслевых проблем, препятствующих реализации проекта Rail Baltica, и принятие решений для их устранения. Также перед рассмотрением в Кабинете министров комитет должен оценить вопросы финансирования проекта Rail Baltica, особенно влияние на государственный бюджет.

Кроме того, в задачи комитета входит концептуальное согласование необходимых изменений в нормативных актах и обеспечение их разработки. При необходимости комитетом должны быть оценены противоречащие друг другу правовые акты по вопросам, входящим в его компетенцию, и согласовано приемлемое решение до внесения правовых актов на рассмотрение на заседании Кабинета министров.

Для этого глава комитета вправе запрашивать у государственных учреждений всю необходимую для работы комитета информацию, при необходимости приглашать на заседания комитета других министров и экспертов.

В случае выявления рисков реализации проекта Rail Baltica или поступления иной важной информации, которая может затруднить или негативно повлиять на реализацию проекта Rail Baltica, Министерство сообщения обязано не позднее чем в течение пяти рабочих дней проинформировать об этом членов комитета.

Не реже одного раза в шесть месяцев глава комитета обязан представлять в Кабинет министров информацию о ходе работы комитета. Функции секретариата комитета будет выполнять Государственная канцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения.