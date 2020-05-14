СФР: Сектор азартных игр использовался для отмывания денег

Для легализации преступно нажитых средств в Латвии использовался сектор азартных игр, сообщила в интервью агентству LETA начальница Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.

Знотиня сказала, что на этом этапе исследования не может раскрывать подробностей, но результаты исследования будут позже опубликованы.

“Я сразу хочу подчеркнуть, что в секторе очень хорошее учреждение по надзору и мы отлично сотрудничаем с Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми. Однако сектор большой, оборот денег большой. Речь идет об отдельных игроках сектора, на которых мы обратили внимание”, - сказала Знотиня, добавив, что исследование поможет инициировать изменения в надзоре и расследовании случаев отмывания денег.

По словам главы службы, банковский сектор остается основной платформой для легализации “грязных” денег.

Начальница Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигне Бирне сказала, что в 2018 году инспекция провела 31 проверку у организаторов азартных игр и высказала 23 предупреждения в связи с рисками отмывания денег. По её словам, в 2018 году в инспекции появилась отдельная должность, надзирающая за отмыванием денег и “это дало результаты”.

Хотя сейчас бизнес азартных игр находится в простое, интерес к ним не пропал и игроки теперь используют нелицензированных операторов. Поэтому инспекция не может убедиться в честности и прозрачности сделок между игроком и оператором.

В свою очередь, президент Ассоциации игорного бизнеса Латвии Арнис Верземниекс указал, что по данным инспекции, в 2019 году было пять случаев, связанных с отмыванием денег, по поводу которых было высказано предупреждение или выписан штраф. Некоторые решения были оспорены.

“Хотим обратить внимание, что по отношению к организаторам лотерей и азартных игр выдвигаются строгие требования для регистрации коммерческой деятельности - проверяется происхождение основного капитала, репутация должностных лиц и судимость, ведется ещё более строгий надзор за работой”, - сказал Верземниекс. Он отметил, что Европейская комиссия оценивает риск отмывания денег в секторе азартных игр как средне высокий.