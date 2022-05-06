СГБ и Госполиция призывают не ходить 9 мая к памятнику в парке Победы

Служба госубезопасности (СГБ) сообщает, что 9 мая существует риски провокаций и конфронтации, предварительная работа с прокремлевски настроенными лицами проведена. СГБ расценивает возложение цветов к памятникам, прославляющим советскую оккупацию, пренебрежением к чувствам миллионов людей. В свою очередь, Госполиция признает, что запрета на возложение цветов нет, но призывает жителей не приходить к памятникам, поскольку в этом случае они станут лишь статистами для российской пропаганды.

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День траура, а не празднование



Государственная полиция напоминает, что 9 мая этого года объявлено Днем памяти памяти жертв и пострадавших в Украине. Закон предусматривает, что в траурный день в Латвии не проводятся массовые и праздничные мероприятия. Но запрет на индивидуальное возложение цветов к памятникам не установлен. Тем не менее Государственная полиция призывает помнить о том, что участие в различных мероприятиях, включая возложение цветов и празднование 9 мая, может быть использовано российской пропагандой для оправдания войны в Украине.

"9 мая — день скорби, и в знак солидарности с украинским народом в нелегкой борьбе за свободу и независимость Украинского государства каждый в этом году должен переосмыслить свои действия и гражданскую позицию, сделав правильный выбор. Я повторно призываю людей не ходить к памятнику в Риге, в парк Победы, в Даугавпилсе, в парк Дубровины или в иное подобное место в Латвии, не становиться статистом в российской пропаганде и проявить уважение к жителям Украины. Службы в этот день готовы к любому сценарию, и полиция будет действовать в соответствии с законом. Никакое поведение или действия в поддержку или прославление российской войны не будут допущены, а в случае выявления каких-либо нарушений полиция будет действовать четко и решительно — и такие нарушения также могут повлечь за собой уголовную ответственность", — заявил начальник Госполиции Армандс Рукс.

План действий: разделительные барьеры у памятника



Государственная полиция тесно сотрудничает с другими службами, а также самоуправлениями в обеспечении общественного порядка и безопасности. Разработан разработан специальный план общественной безопасности. Некоторые меры безопасности будут введены уже с вечера 7 мая, в том числе и в Риге, поэтому Государственная полиция также призывает жителей не посещать из любопытства в эти дни парк Победы или территорию возле памятника.

Полиция будет следить за передвижением жителей Риги возле памятника и в парке Победы. В целях предотвращения рисков скопления людей территория вокруг памятника будет разграничена барьерами, которые позволят более эффективно контролировать поток людей.

Также планируется привлечь дополнительные ресурсы в Даугавпилс и Латгальский регион как из Риги, так и из других структурных подразделений региональных управлений Государственной полиции. В эти дни в других городах и микрорайонах Риги будет больше полиции.

Использование какой символики запрещено?



В связи с 9 мая полиция осуществляет усиленный надзор за тем, не используется ли запрещенная символика. Например, стилизованная униформа, символы Z и V, используемые российскими вооруженными силами в Украине, а также иные подобные символы, гимны, разрисованные машины или мотоциклы, которые прославляют или оправдывает войну. Государственная полиция обращает внимание на то, что флаг Российской Федерации, флаг ДНР (Донецкой Народной Республики), флага ЛНР (Луганской Народной Республики) или просто красного флага (даже без изображения на них символики СССР) или красные ленты будут считаться символами в поддержку войны.

Госполиция предупреждает граждан, которые намерены 9 мая раскрасить или оклеить машины в прославляющие войну цвета, прикрепить к авто флаги или другие символы страны-агрессора. При обнаружении на автомобиле такой символики машина может быть конфискована.

9 и 10 мая на всей территории Латвии запрещено использование пиротехники!

Также Госполиция напоминает, что публичное использование символов тоталитарных режимов — наказуемо. В данном случае речь идет о символике бывшего СССР и нацисткой Германии. Нельзя публично появиться с флагами СССР, бывших республик СССР, нацистской Германии, также нельзя носить одежду или элементы одежды, аксессуары, которые четко ассоциируются с вооруженными силами и репрессивных учреждениями СССР и нацистской Германии (в том числе — гербы, нацистская свастика, знаки SS, советский серп и молот, пятиконечная звезда и т.д). Штраф за это нарушение для физического лица составит 350 евро, для юридического лица — до 2900 евро.

Государственная полиция обращает внимание на то, что незаконная деятельность, прославление войны и агрессии, совершение хулиганских действий подлежат как административной, так и уголовной ответственности. Например, публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, может караться штрафом до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро для юридических лиц. Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, разжигание национальной, этнической и расовой ненависти влечет за собой уголовную ответственность, что чревато уже лишением свободы.

9 мая на улицах парка Победы и его окрестностях будет ограничено движение транспорта, в том числе, закрыты остановки и стоянки. Поэтому жителям, чей ежедневный маршрут проходит в районе парка Победы, предлагается вовремя выбрать другой маршрут проезда. С ограничениями движения нужно будет считаться и рядом с Саласпилсским мемориалом.

Государственная полиция призывает граждан проявить ответственность, вести себя достойно, тщательно обдумывать свои действия, воздержаться от сомнительных действий и совершения правонарушений. Полицейский контроль будет усилен, и действия правоохранительных органов в случае необходимости будут решительными.

Если у жителей есть информация о возможных нарушениях общественного порядка и безопасности, полиция призывает немедленно сообщать об этом по телефону 110.

СГБ: есть риски провокаций и конфронтации



По данным Службы государственной безопасности , 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации, а сотрудники правоохранительных органов уже провели профилактические беседы с десятками проклемлевски настроенных лиц.

Принимая во внимание жестокие военные преступления российских вооруженных сил в Украине, СГБ 9 мая призывает жителей не ходить к памятнику в парке Победы и другим памятникам, которые "служат напоминанием оккупации Латвии", сообщили агентству LETA в СГБ.

В СГБ напомнили, что в этом году 9 мая в Латвии объявлено днем ​​памяти жертв в Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии или выражающие поддержку России, несовместимы с присвоенным 9 мая статусом траурного дня.

Собрания и торжественное возложение цветов возле памятников, которые прославляют оккупацию Латвии, служба считает открытым пренебрежением к чувствам миллионов людей, в том числе народу Латвии, которые погибли или сильно пострадали от коммунистического режима СССР.

Сообщается, что индивидуальное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, а также любая другая общественная деятельность в поддержку России также будет расцениваться как открытое неуважение, а также косвенное оправдание нынешних преступлений России против человечества и военных преступлений РФ.

"В этом году Россия в очередной раз зарекомендовала себя как агрессор, готовый открыто игнорировать право на самоопределение другого независимого государства во имя своих имперских амбиций, беспощадно убивать жителей другой страны, уничтожать больницы, школы и другие важные объекты, которые не представляют ни малейшей угрозы для России", — сказал глава СГБ Нормундс Межвиетс.

СГБ призывает жителей воздержаться от реакции на провокационные действия 9 мая, а также не заниматься противоправной деятельностью — оправдание и прославление военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами, недопустимы.

СГБ напоминает, что оправдание геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений, а также действия, направленные на возбуждение национальной или межнациональной ненависти или розни, являются уголовно наказуемыми.

СГБ в сотрудничестве с Государственной полицией также будет уделять особое внимание тем, кто использует в день траура элементы, символизирующие российскую агрессию, в том числе буквы "Z" и "V", Георгиевскую ленту и российский национальный флаг.