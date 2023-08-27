СГБ информирует о местах вероятной вербовки украинских беженцев в России

Российские спецслужбы в основном осуществляют попытки вербовки украинских беженцев на территории России во время процедуры пересечения границы, следует из анализа выявленных случаев, проведенного Службой государственной безопасности Латвии (СГБ).

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Полученная службой информация о попытках вербовки граждан Украины, ищущих убежища в Латвии, не свидетельствует о том, что вербовка в интернет-среде является часто используемым методом российских спецслужб. В то же время российские спецслужбы уже давно используют интернет, особенно социальные сети и приложения прямой связи, для получения информации о потенциальных объектах вербовки, сообщили агентству LETA в службе.

Проведенный СГБ анализ выявленных случаев свидетельствует, что попытки вербовки военных беженцев в основном происходят во время процедуры пересечения границы на территории России. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, часто выдавая себя за пограничников, проводят длительные подробные интервью, а по сути допросы, военных беженцев, расспрашивая об их биографии, контактах в украинских силовых структурах и о том, что происходит в зонах боевых действий.

Так, военным беженцам задают вопросы о дислокации, тактике и поддержке Западом украинских сил, с целью получения информации, полезной для планирования атак на Россию. В большинстве случаев целью углубленного допроса является информация, но в некоторых случаях за ним также следуют открытые попытки вербовки.

В профилактических целях СГБ в своих публичных сообщениях регулярно информирует общественность о высоких рисках вербовки и разведки на территории России и Беларуси. СГБ в очередной раз призывает жителей Латвии не ездить в эти страны.

Учитывая специфику работы службы, более подробную информацию о реализованных профилактических и контрразведывательных мерах СГБ предоставить не может.

В случае подозрения на контакт с представителями российских спецслужб СГБ призывает жителей Латвии, в том числе граждан Украины, сообщать об этом в службу по круглосуточному номеру телефона 67208964 или электронным письмом по адресу info@vdd. gov.lv.