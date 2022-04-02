СГБ: на границах с Россией и Беларусью вербуют латвийцев
Foto: LETA

Представители спецслужб пытаются завербовать латвийцев, пересекающих российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границу, предупреждает Служба госбезопасности Латвии.

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Представители спецслужб могут быть в штатском или одеты как пограничники.

СГБ просит сообщать, если:

  • на границе вас обыскивают и расспрашивают сильнее обычного;
  • вопросы задают не пограничники, а люди в штатском;
  • вопросы не связаны с пересечением границы — могут спрашивать, как вы относитесь к ситуации в Украине или какая обстановка в Латвии;
  • задают личные вопросы — где работаете, какие должностные обязанности, сколько платят;
  • необоснованно обвиняют в каком-то нарушении и призывают сотрудничать;
  • дают номер телефона, по которому нужно звонить, в следующий раз приехав в конкретную страну.

Обо всех этих случаях Служба госбезопасности просит сообщать по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте info@vdd.gov.lv.

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