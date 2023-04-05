СГБ: наибольшую угрозу безопасности Латвии будут представлять российские спецслужбы
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В этом году наибольшую угрозу национальной безопасности Латвии вновь будут представлять российские спецслужбы, которые могут обратить свое внимание на общественные организации, отдельных активистов и предприятия, занимающиеся оказанием помощи Украине, говорится в отчете о деятельности Службы государственной безопасности (СГБ) за прошлый год.

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Одной из целей российских спецслужб является подрыв международной поддержки Украины. Это касается не только лиц, принимающих политические решения, и военного сектора, но и частных лиц, которые организуют помощь Украине.

По прогнозам СГБ, в этом году наибольшую угрозу национальной безопасности Латвии по-прежнему будет представлять российская разведка. Спецслужбы государства-агрессора будут стремиться получить информацию и от граждан Латвии, и от граждан России и стран-союзников, имеющих законные основания для регулярного въезда в Латвию.

По мере роста напряженности между Кремлем и НАТО российские спецслужбы могут активизировать разведывательную и иную деятельность. На этом фоне СГБ в сотрудничестве с другими органами обязуется и впредь придерживаться жесткого режима контрразведки.

Российские спецслужбы будут проявлять повышенный интерес к получению разведданных о критической инфраструктуре Латвии и других стратегически важных объектах, поэтому СГБ будет уделять особое внимание выявлению и оценке подозрительных случаев в сотрудничестве с ответственными за безопасность критической инфраструктуры органами.

По данным СГБ, в этом году потенциально повышенный риск могут представлять прокремлевски настроенные граждане Украины, особенно те, кто длительное время проживает в России или на оккупированных ею территориях Украины. Такие лица могут недобросовестно воспользоваться благосклонным отношением латвийской общественности к Украине и готовностью оказать ей необходимую помощь.

Высокой в этом году останется и угроза киберразведки. Поэтому все, особенно должностные лица и работники государственных и муниципальных органов, должны уделять особое внимание безопасности и предотвращению потенциальных уязвимостей информационно-коммуникационных технологий, подчеркнули в СГБ.

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