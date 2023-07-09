СГБ не видит прямой угрозы для Латвии от ЧВК "Вагнер"

Имеющаяся в распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) информация не свидетельствует о том, что российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" в настоящее время представляет прямую угрозу национальной безопасности Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В соответствии со своей компетенцией СГБ постоянно получает информацию о деятельности российской группировки наемников "Вагнер" и оценивает связанные с этим риски как для национальной, так и для региональной безопасности.

С момента вторжения России в Украину СГБ в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет меры миграционного контроля с целью недопущения въезда в Латвию иностранцев, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Латвия.

24 июня Пригожину и бойцам "Вагнера" было предложено убежище в Беларуси, чтобы они прекратили начатый в России военный мятеж. 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что глава "Вагнера" Евгений Пригожин, приехавший в Беларусь после мятежа вагнеровцев, вернулся в Россию.

"Мы наблюдали подготовительные работы к приему больших групп вагнеровцев в Беларуси", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг