СГБ отказала 18 иностранцам в виде на жительство в Латвии и аннулировала два уже имеющихся разрешения
Foto: LETA

В 2020 году Служба госбезопасности (СГБ) проверила 763 запроса на получение или продление временного вида на жительство в Латвии. Из них 514 запросов касались продления этого разрешения, сообщила СГБ в опубликованном отчете о своей деятельности за прошлый год.

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Спецслужба отмечает, что чаще всего видом на жительство в прошлом году интересовались граждане России (364 человека, 48% от общего числа заявок), Украины (64 человека, 12% от общего числа), Вьетнама (59 человек, 11%) и Китая (31 человек, 6%). Помимо этого, 60 заявок было получено от жителей государств, в которых повышен риск терроризма и активности террористических группировок.

В результате проверок СГБ в 18 случаях приняла решение отказать в выдаче или продлении ВНЖ, а еще в двух случаях — аннулировать уже имеющийся вид на жительство.

31 декабря 2020 года в Латвии находился 7441 инвестор и член семей инвесторов с действующими ВНЖ. По сравнению с 31 декабря 2019 года это число уменьшилось на 550 человек.

В связи с изменением условий инвестиционной программы, которые были ужесточены с 1 сентября 2014 года, количество поступающих заявок и объем инвестиций значительно снизились. Пандемия Covid-19 и меры по ее сдерживанию в 2020 году еще больше усилили нисходящую тенденцию предыдущих лет. В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на заседании правительства в марте этого года заявил, что предоставление ВНЖ за вложения в недвижимое имущество в Латвии нужно прекращать.

Кариньш подчеркнул, что иностранные инвестиции, связанные с вложениями в недвижимость, непродуктивны. "Это отражение проводимой ранее политики, последние останки политики денежного транзита. Мы избавимся от этого. Эта программа себя исчерпала", — заявил премьер.

В отчете, подготовленном для правительства Министерством внутренних дел, говорится, что с июля 2010 года по декабрь 2020 года по этой программе инвестиций было выдано 19 000 ВНЖ. В 186 случаях в выдаче ВНЖ инвесторам было отказано, 1672 ВНЖ были аннулированы.

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