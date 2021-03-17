СГБ проверит информацию о печатных материалах, распространяемых в Латвии противниками вакцинации

Служба государственной безопасности (СГБ) проанализирует информацию о печатных материалах, распространяемых противниками вакцинации от "Covid-19", в том числе через почтовые ящики людей.

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О том, что противники вакцинации активно распространяют печатные материалы, сообщил на заседании правительства во вторник министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр подчеркнул важность коммуникации для опровержения ложных новостей о вакцинации, циркулирующих в обществе.

Определенная часть населения Латвии не пользуется интернетом активно, люди не следят за официальными новостями, рекламой в общественном транспорте, на Латвийском радио или телевидении. Поэтому нужна информационная кампания, которая охватит всю Латвию, и планируется издание газеты о вакцинации, сказал министр.

Издание печатных материалов будет стоить около 100 000 евро, их получат примерно 850 000 домохозяйств.