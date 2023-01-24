СГБ проверит модерацию "фейсбука": возможно, она слишком строга к проукраинским пользователям
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) расследует возможную причастность латвийцев к ограничению деятельности сторонников Украины в социальной сети Facebook. Об этом агентству LETA сообщили в службе.

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Проверка началась после того, как в службу попала информация о якобы необоснованно заблокированных Facebook-профилях сторонников Украины.

Служба госбезопасности отмечает, что уделяет повышенное внимание модерации контента и связанным с этим возможным нарушениям с декабря прошлого года, когда граждане Болгарии стали выражать недовольство возможными манипуляциями в модерации контента Facebook.

18 января в Болгарии прошли протесты жителей против тенденциозное модерирование контента в Facebook, направленное на распространение прокремлевских мотивов в социальной сети.

На этой неделе в латышскоязычном сегменте "твиттера" распространяются публикации, в которых модераторов контента на Facebook обвиняют в пророссийской позиции. Связано ли это с проверкой СГБ, не сообщается.

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