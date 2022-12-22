СГБ рекомендует не ездить в Россию и Беларусь на Рождество и Новый год
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Учитывая актуальные риски безопасности в регионе, связанные с развязанной Россией войной в Украине, а также агрессивную риторику России в отношении Латвии, Служба государственной безопасности (СГБ) призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь в предстоящие праздники, сообщили агентству LETA в службе.

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СГБ повторно напоминает, что представители спецслужб этих стран чаще всего обращаются и пытаются завербовать латвийцев именно на своей территории.

Первый контакт чаще всего происходит на границе, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников, однако они могут выдавать себя и за другие силовые структуры или муниципальные учреждения любой другой страны.

Поэтому СГБ рекомендует жителям Латвии быть осторожными при контактах с любыми российскими и белорусскими государственными и муниципальными учреждениями, а также с лицами, работающими на государственных предприятиях и в вузах, исследовательских институтах и ​​сфере высоких технологий.

Ранее СГБ уже отмечала, что для спецслужб России и Беларуси характерно использовать так называемых "прикомандированных офицеров", которые работают под прикрытием упомянутых учреждений.

В связи с высокими рисками СГБ призывает всех, кому предстоит пересечь границу России или Беларуси, быть осторожными и обращаться в службу, информируя о потенциально подозрительных ситуациях. Случаи считаются подозрительными, если проводятся повышенные проверки и допросы при пересечении границы или во время пребывания в этих странах, а также если был получен доступ к электронным устройствам человека.

СГБ также призывает латвийцев сообщать о случаях выдвижения необоснованных обвинений в нарушении или преступлении, либо о приглашениях к сотрудничеству с российскими и белорусскими спецслужбами.

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