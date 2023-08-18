СГБ задержала таксиста, которого подозревают в шпионаже в пользу России

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) задержала таксиста по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом со ссылкой на СГБ сообщает агентство LETA.

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Задержанный гражданин Латвии попал в поле зрения СГБ как активный участник телеграм-сообщества "Антифашисты Прибалтики" — по мнению латвийских силовиков, таксист "систематически и целенаправленно собирал и передавал участникам организации информацию о происходящем в Латвии, которая имела ценность и разглашалась интересов национальной безопасности Латвии".

15 августа латвиец был задержан. СГБ инкриминирует ему подозрение в шпионаже в пользу России.

"По месту жительства мужчины было обнаружено несколько средств массовой информации, а также символы, подтверждающие его прокремлевские идеологические убеждения — такие как флаги России и СССР. 17 августе суд наложил арест на подозреваемого в качестве меры безопасности по настоянию СГБ. […] В ходе расследования СГБ установило, что конкретный гражданин Латвии поддерживал регулярное общение с членами преступной организации "Антифашисты Прибалтики". Человек направил им информацию о персонале и технике вооруженных сил союзных государств, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне беспилотников, а также других стратегически важных объектах на территории Латвии. Также человек передал так называемым "Антифашистам Прибалтики" информацию о лицах и компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии. Указанные действия таксист выполнял как по собственной инициативе, так и при выполнении конкретных задач оганизации "Антифашисты Прибалтики". Сбору информации ему способствовала работа таксистом, которая позволяла ему относительно беспрепятственно находиться рядом с аэропортом, портом и другими стратегически важными объектами", — говорится в сообщении СГБ.

Задержанный подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 85 Уголовного закона — незаконный сбор и передача информации иностранной спецслужбе по ее поручению через другое лицо.

За эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и пробационный надзор сроком до трех лет.

Контекст



Дело против "Антифашистов Прибалтики" было начато 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием телеграм-канала и других каналов аналогичного содержания. Первоначально дело было возбуждено за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии, а позже квалификация преступления была изменена, поскольку информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступления были совершены в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.

По имеющейся у СГБ информации, преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, которые создали канал "Антифашисты Прибалтики" и несколько связанных каналов на платформе "Telegram". С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям.