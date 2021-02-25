СГД призывает подавать декларации о доходах в электронном виде

Служба государственных доходов (СГД) призывает с 1 марта подавать декларации о доходах в электронном виде, а также не торопиться с подачей в первые дни месяца.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили в СГД, с 1 марта можно подавать декларации о доходах за 2020 год. Те латвийцы, для которых подача деклараций обязательна, могут сделать это до 1 июня, а подать декларацию добровольно можно на протяжении трех лет.

СГД напоминает, что во время чрезвычайного положения до 6 апреля в отделениях по всей Латвии прекращено обслуживание клиентов, поэтому декларации следует подавать в системе электронного декларирования.

Также налоговая служба призывает не подавать декларации в первые дни марта, так как при попытке одновременного подключения к системе большого количества пользователей ее работа замедляется.

Тем людям, у которых нет достаточных навыков использования системы электронного декларирования, могут помочь члены семьи, включив их оправданные расходы в свои декларации. Бланк годовой декларации также можно распечатать с сайта СГД, заполнить и отправить в налоговую службу по почте.

Проконсультироваться о подаче декларации можно будет по телефону 67120000. Задать вопросы можно также на сайте налоговой службы в разделе "Переписка с СГД".