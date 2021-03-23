СГД проанализирует обоснованность господдержки, выделенной строительной отрасли в связи с Covid-19
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Служба государственных доходов (СГД) проанализирует обоснованность поддержки, предоставленной строительной отрасли в связи с кризисом из-за Covid-19, сообщила глава СГД Иева Яунземе на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям.

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Она подчеркнула, что во время кризиса Covid-19 строительная отрасль получила из программ государственной поддержки 10,34 млн евро или 7,3% от общей поддержки в размере 140,83 млн евро.

По словам Яунземе, такой объем поддержки строительного сектора в связи с "Covid-19" является "сюрпризом" с учетом того, что в этой отрасли не наблюдалось значительного падения оборота, что является одним из основных условий для получения государственной помощи.

"Строительная отрасль запрашивает и получает значительную поддержку. Возможно, это связано с сезонностью деятельности, но СГД еще проведет углубленный анализ", — подчеркнула Яунземе.

Она также добавила, что с учетом государственной поддержки, которая была предоставлена для разогрева экономики в период кризиса, в этой отрасли должен наблюдаться рост налоговых платежей. Однако, по данным СГД, в прошлом году строительная отрасль заплатила 249,29 млн евро налогов, что на 22,8% меньше, чем в 2019 году.

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LETA

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LETA

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