Шадурскис: названной в честь советского офицера улице надо дать имя латышского легионера-патриота

Фракция партии "Новое единство" в Рижской думе призвала переименовать рижские улицы Старая Русас и Детлава Бранткална в соорганизатора массового побега на лодках в Швецию во время немецкой оккупации Валентины Ласмане и лейтенанта латвийской армии Роберта Рубениса, который был призван в легион СС, но впоследствии повернул оружие против немецкой армии. Предложение стало отзывом на инициативу президента Эгила Левитса переименовывать улицы в честь участников движения национального сопротивления, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам лидера фракции Карлиса Шадурскиса, у фракции нет полной информации, которая объясняла бы полностью ранее присвоенные этим улицам имена. "Независимое государство не чествует оккупантов, увековечивая их имена в названиях улиц. Чествование офицеров оккупационной армии, независимо от их этнической принадлежности, недопустима. Надо отдать дань уважения тем, кто во время, когда это казалось невозможным, боролся против обеих оккупационных режимов, не теряя веры в независимое Латвийское государство.", — говорит Шадурский.

По его мнению, ярким примером стакого борца стал Роберт Рубенис, чей вклад и жертва в истории латвийского государства выдающиеся и почетные. Робертс Рубенис был лейтенантом латвийской армии. Во время Второй мировой войны в марте 1944 года он был призван в национальный легион СС, где возглавил воинское подразделение. Сам он идентифицировал себя, как национальную силу, сражающуюся за восстановление независимости Латвии. В ноябре его батальон повернул оружие против немцев - участие в сопротивлении стоило Рубенису жизни. Его имя предлагают дать улице, которая на сегодня носит имя советского генерал-лейтенанта Детлава Бранткалнса.

Второе имя, которое, по мнению Шадурскиса, необходимо увековечить — литературоведа Валентины Ласмане, "чье мужество позволило нескольким сотням человек избежать репрессий оккупации". Она была одним из организаторов побега на лодках в Швецию в 1944 году. На одной из 130 лодок из Вентспилса в Готланд перебралась и она сама. В Швеции она преподавала латышский и написала учебник по нему для шведов. После восстановления независимости Латвии Ласмане некоторое время работала редактором региональных новостей в агентстве LETA. За заслуги перед Латвией диссидентка была награждена орденом Трех звезд. Умерла она три года назад в возрасте 102 года.

Ее имя Шадурскис предлагает дать улице Старая Русас, названной в 1950 году, в связи с почитанием латышских красных стрелков, которые воевали возле этого российского города во время Гражданской войны в России.

"Это люди, которых мы должны чтить, и чье имя должно быть увековечено, чтобы не позволить забыть о них", — сказал Шадурский.

Помимо этого, депутаты фракции "Новое время" призывают назвать одну из вновь созданных улиц столицы именем бывшего депутата Рижской думы и Сейма Берты Пипини, журналиста и писателя, одного из самых заметных латвийских активистов 20-го века. Берта уделяла внимание актуализации роли женщин и правовых вопросов в обществе. Она была единственной женщиной-депутатом Сейма в межвоенный период, а до того она занимала важные и ответственные должности в Рижской Думе.