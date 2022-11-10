Шествия с факелами и блиндажные свечи для Украины: как в Латвии отметят 11 ноября

В День Лачплесиса, 11 ноября, в Риге и в других городах пройдут праздничные и поминальные мероприятия. В этот день чествуются воины, боровшиеся за свободу Латвии, а дата приурочена к победе над армией Бермонта в 1919 году.

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Что будет происходить в центре Риги?



Праздничный день начнется с поминальных богослужений и возложения цветов, а вечером тысячи людей понесут свечи к набережной Даугавы и президентскому замку. Свечи, которые традиционно приносят на набережную 11 Ноября и к Рижскому замку, в этом году просят приносить в стеклянных баночках: из них потом сделают блиндажные свечи для жителей Украины.

Весь день, с 9:00 до 21:00, будет работать выставка военной техники возле Военного музея на улице Смилшу, 20, а в Национальном историческом музее с 10:00 до 18:00 можно будет посмотреть выставку орденов Лачплесиса и выставку Satversme 100+ (она работает уже с 8 ноября).

В музее фарфора (ул. Калею 9/11) 11,12, 18 и 19 ноября будут проходить мастер-классы по созданию сувениров с патриотической расцветкой и народными орнаментами. На них нужно предварительно записываться по телефону 26406354, потому что мастер-классы будут проходить в группах до шести человек. Музей работает с 11:00 до 18:00.

Главные торжественные мероприятия будут происходить на Братском кладбище и возле памятника Свободы.

С 17:00 до 17:40 на Братском кладбище (ул. Айзсаулес 1В) будут зажигать свечи, а потом с 17:40 до 19:00 будет проходить факельное шествие до Памятника Свободы. С 19:00 до 19:20 будет прославление борцов за свободу, а потом факельное шествие пойдет дальше — к набережной 11 ноября. В 19:40 возле памятника Большому Кристапу на воду будет спущен огненный плот.

На Площади латышских стрелков с 18:00 до 21:00 будут выступать фольклорные коллективы, а с 21:00 до 22:00 — рок-группа Līvi. В большом зале Латвийского университета в 18:00 будет концерт Tavi esam, Tavi būsim ("Мы твои и будем твои"), где будут выступать школьные и студенческие хоры и духовой оркестр ЛУ. Вход на мероприятие бесплатный.

В Домском соборе в 19:00 будет концерт "На пути в Латвию", где будет выступать оркестр Rīga и смешанный хор Sōla. Бесплатные приглашения можно найти на сайте bilesuparadize.lv и в кассах Biļešu paradīzes. В Малой гильдии пройдет концерт Skaista mana tēva sēta ("Красивый отцовский двор"), а в Ave Sol — концерт Daugavmalā mierīgs vakars ("Спокойный вечер на берегу Даугавы").

В музее фарфора (ул. Калею 9/11) 11,12, 18 и 19 ноября будут проходить мастер-классы по созданию сувениров с патриотической расцветкой и народными орнаментами. На них нужно предварительно записываться по телефону 26406354, потому что мастер-классы будут проходить в группах до шести человек. Музей работает с 11:00 до 18:00.

Что будет происходить в районах Риги?

В Иманте (Судрабкалниньш) праздничные мероприятия начнутся в 15:00, будет выступать мужской коллектив Vilki и фольклорная группа Vilcenes. Вместер с актером Раймондом Целмсом, который будет читать стихи, и оркестром Рижской средней школы №6 они создадут единое повествование о войне, которая затрагивает всех, не взирая на возраст, пол или профессию.

В Вецмилгрависе, во дворце культуры Ziemeļblāzma, в 18:00 пройдет мероприятия Ar nedziestošu liesmu sirdī ("С неугасимым пламенем в груди"), где будут выступать поэты, композиторы, исполнитель Лаурис Валтерс и смешанный хор Norise.

Праздничное оформление и ограничения движения



На стендах и афишах размещены рассказы о том, как латвийские семьи хранили флаг Латвии, а также стихи поэта Кнута Скуйиниекса. В центре Риги и в некоторых районах — Иманте, Золитуде, Зиепниеккалнсе, Вецмилгрависе, Плявниеках и Московском форштадте — появились световые инсталляции, посвященные народным песням. Кроме того, на более чем 1000 фонарных столбах и возле Ратуши размещены вертикальные ленты в виде государственного флага.

11 ноября будут действовать некоторые ограничения дорожного движения. С 8:00 11 ноября по 22:00 12 ноября на площади Пилс (от улицы Мазас Пилс до Полю гате) будут запрещено движение и остановка и стоянка транспортных средств.

Из за факельного шествия с 17:00 до полуночи будет закрыта набережная 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас.

Что будет происходить в других городах?



В честь Дня Лачплесиса в Даугавпилсе несколько дней будут проходить праздничные мероприятия и мастер-классы, выставка военной техники, выступления кинологов, факельное шествие и концерт на площади Виенибас.

В Кулдиге пройдет парад военной техники, в Валмиере в парке Вецпуйшу можно будет посмотреть световую инсталляцию Viļņojošās debesis ("Волнующееся небо"), возле Сигулдского замка будет световое представление и военные песни, а на стенах Цесисского покажут мультимедийное представление Lāčplēša gars ("Дух Лачплесиса").

Остальные мероприятия в городах Латвии можно посмотреть на инфографике агентства LETA.