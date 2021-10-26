Школа для "вакцинных скептиков" не смогла получить лицензию
Foto: LETA

14 октября Государственная служба контроля образования (IKVD) отказалась выдать лицензию "Вселатвийской средней школе дистанционного обучения" (Vislatvijas tālmācības vidusskola), в которой могли бы учиться дети без вакцины от Covid-19, рассказала агентству LETA представитель IKVD Яна Вейнберга.

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Школе отказали в лицензии, так как информация, которую учебное заведение ввело в Государственную информационную систему образования (VIIS), не соответствовала требованиям нормативных актов. Например, не хватало информации о педагогах и технических специалистах, а также об учебной среде и наличии материалов и технических ресурсах школы.

IKVD попросила учебное заведение отправить недостающую информацию, необходимую для получения лицензии, но не получила ее.

Ранее LETA сообщала, что еще до получения лицензии представители "Вселатвийской средней школы дистанционного обучения" призывали желающих подавать заявки на обучение в учреждении, где могли бы обучаться "дети, не вакцинированные от Covid-19".

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