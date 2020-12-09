Школа может отказаться выставлять оценки за первый семестр всему классу, но не отдельным ученикам

Из-за изменений в образовании, связанных с Covid-19, сейчас в рамках одной группы классов может сильно различаться количество полученных за семестр оценок, поэтому правительство во вторник разрешило школам самостоятельно решать, каким классам выставлять оценки за семестр, а каким нет. Государственный центр содержания образования предупреждает, что школа может отказаться выставлять оценки за семестр всему классу, но не отдельным ученикам.

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В Центре содержания образования агентству LETA пояснили, что новый стандарт образования не подразумевает выставление оценки за семестр, но в 2020/2021 году это относится только к 1, 4, 7 и 10 классам. Остальные классы должны получить семестровые оценки.

Из-за изменений в образовании, связанных с пандемией, правительство разрешило не выставлять семестровые оценки 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 классам, если школа считает это необходимым. Прежде чем решить не выставлять оценки, школа должна оценить содержание освоенных учениками предметов и число полученных по ним оценок, а также другие факторы, например, отсутствие учителей из-за подтвержденной инфекции Covid-19.

Если школа решит не выставлять оценки, то она должна внести поправки к порядку оценки достижений учеников или, по крайней мере, издать решение директора об отказе от выставления оценок. В нем должно быть указано на какие классы и предметы это распространяется. Об этом своевременно должны быть проинформированы родители и ученики.

Школа может отказаться от семестровых оценок, если у всех классов и учеников по объективным причинам не было равных возможностей освоить все или конкретные предметы.