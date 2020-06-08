Школьница сломала выданный школой планшет, стоимость ремонта оказалась выше стоимости устройства

Счет за ремонт планшета Lenovo, выданного школой первокласснице на два месяца удаленной учебы, превысил стоимость самого устройства, сообщает TV3. Это возмутило родителей школьницы. В школе говорят, что произошло недопонимание.

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После того как Илзе, мама первоклассницы, в конце учебного года сдала планшет в школу, ей позвонила сотрудница школы и сообщила, что устройство нуждается в ремонте - у планшета треснул экран. Дочь Илзе трещину приняла за грязь и не сообщила о поломке матери. Работники школы сами связались с мастерской, где им сообщили, что ремонт обойдется в 160 евро, хотя стоимость самого планшета - 120 евро. Женщина сказала, что это слишком дорого, на что сотрудница школы ей стала угрожать.

“Она сказала, что если не сдам отремонтированный планшет, то директор обратится в полицию”, - сказала журналистам Илзе, подчеркнув, что 160 евро это слишком дорого для ремонта.

Директор Рижской 11-й основной школы имени Андрея Пумпурса Ренате Линдеган отрицает, что рассматривала возможность обратиться в полицию и допускает, что произошло недопонимание. Она напомнила, что родители, получившие устройства, подписались, что в случае необратимых поломок покроют затраты.

“Мы сказали маме, что надо придумать, ремонтировать планшет или купить на место равноценный”, - сказала Линдеган, отметив, что не исключено, что школа сможет списать устройство.

В Министерстве образования и науки сообщили, что 5000 детей получили устройства для учебы дома через самоуправления. Если планшет был выдан при условии, что в случае поломки ответственность на себя берут родители, то правила надо соблюдать.

В свою очередь, представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде порталу DELFI сообщила, что сломанные планшеты школа на экспертизу и ремонт передает LMT или Bite, в зависимости от того, какое из двух предприятий подарило устройство школе. Сначала мастерская проводит экспертизу и устанавливает стоимость ремонта. Если затраты превышают стоимость самого устройства, то это считается нецелесообразным ремонтом и школа может списать планшет, сообщила Вилде. В таком случае родители должны покрыть лишь затраты на экспертизу, обычно это около 20 евро.