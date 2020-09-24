Школьники с кашлем должны сдать тест на Covid-19, с насморком — изолироваться дома на 72 часа

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC; ЦПКЗ) разработал план действий для родителей, дети которых заболели с признаками ОРВИ. В некоторых случаях им предписана 14-дневная самоизоляция, в некоторых — 72-часовая.

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Согласно рекомендациям SPKC, ребенок должен оставаться дома, если у него есть по крайней мере один из симптомов.

В случае, если температура повышена до 37 градусов одновременно с другими симптомами или до 37,4 при отсутствии симптомов, а также если есть сухой кашель, боль в горле, нарушения обоняния и вкусового восприятия, родители должны связаться с семейным врачом, который может назначить тест на Covid-19.

Если тест положительный, ребенок должен находиться в изоляции до тех пор, пока семейный врач не решит ее прекратить, если тест отрицательный, врач принимает решение о прекращении изоляции.

Если сделать тест нет возможности, ребенок должен оставаться в самоизоляции 14 дней, а потом идти в школу со справкой от врача.

Если у ребенка выраженный насморк, температура повысилась до 37,5 градуса без других симптомов или же при наличии сильной головной боли, мышечной боли и поноса, ребенок должен оставаться под домашним наблюдением до 72 часов.

Если за это время состояние ухудшилось и появились другие симптомы, семейный врач может назначить тест на Covid-19. Если симптомов болезни нет, по крайней мере сутки температура не повышается, но остаются небольшие выделения из носа, ребенок может идти в учебное заведение со справкой от родителей.

Как сообщалось, на данный момент Сovid-19 зарегистрирован в пяти школах Латвии, в одном вузе и в одном детском саду.