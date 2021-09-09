Школьников будут тестировать на Covid-19 только один раз в две недели

Школьники будут тестироваться на Covid-19 один раз в две недели, а не каждую неделю, как это происходит сейчас. Об этом договорились министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) и министр образования Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).

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В случае, если количество позитивных случаев Covid-19 существенно увеличится, регулярность тестирования в школах будет вновь пересмотрена.

Чтобы сделать процесс тестирования более удобным для всех участников, а получение результатов — более оперативным, в школах планируется постепенно внедрять новый метод тестирования. Предусматривается тестировать один класс как единую группу, а не так, как сейчас — когда берутся образцы из разных классов. Если в едином классе будет обнаружена инфекция, только тогда всех школьников будут тестировать отдельно.

Такой порядок облегчит работу как лабораторий, так и учебных заведений, а также снизит затраты на проведение анализа. Именно перегрузка лабораторий считается одной из причин, из-за которой пришлось искать новые алгоритмы тестирования.

Чтобы не создавать учащимся сложности при посещении кружков по интересам вне школ, планируется уточнить правила Кабинета министров. Поправки предусматривают, что в ситуациях, когда лаборатория по какой-либо причине не выслала родителям ребенка или самому ребенку индивидуальный ответ о результате теста, школьник может заниматься в кружке или секции, предъявив ответ из школы о том, что в целом класс получил негативные результаты тестов.

Более подробную информацию об усовершенствовании системы тестирования школьников планируется представить Кабинету министров на ближайшем заседании.

По данным Министерства здравоохранения, первые недели тестирования позволили начать очное обучение и предотвратить масштабные вспышки в 215 образовательных учреждениях и более объективно оценить распространенность Covid-19 в самоуправлениях Латвии. Тестирование более чем 200 000 учеников и школьного персонала стало проблемой для учебных учреждений, детей и их родителей, а также испытанием для лабораторий.

В ходе скрининга в школах на прошлой неделе были обнаружены 295 позитивных случаев Covid-19, что составляет 13% от всех констатированных случаев заболевания.