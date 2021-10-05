Школьные тесты на Covid-19 с помощью "жевательных палочек" планируют проводить чаще

Министерство образования и науки ведет переговоры с Министерством здравоохранения о том, чтобы скрининг на Covid-19 в школах с помощью "жевательных палочек" можно было бы проводить чаще — по крайней мере, раз в неделю. Об этом заявила министр образования Анита Муйжниеце в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ).

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Министр признала, что, когда проводились слюнные тесты, оказалось, что лаборатории не готовы к такому объему работ, именно поэтому было решено перейти на новый метод тестирования - с помощью "жевательных палочек", который гораздо дешевле и не причиняет дискомфорт детям.

"Мы получили подтверждение того, что тестирование с помощью "жевательных палочек" проводится очень быстро и гораздо приятнее для детей, поэтому вчера вместе с представителями Минздрава начали переговоры о том, чтобы вернуться к более частому тестированию — раз или дважды в неделю. Но пока не хочу спекулировать на эту тему, так как решение еще не принято"— пояснила министр.

Она не согласна с мнением, что школы являются значительным очагом инфекции. "В настоящее время такого подтверждения нет, поэтому мы продолжим настаивать на очном обучении", — подчеркнула министр, добавив, что с 24 августа тестирование в учебных заведениях выявило наличие коронавируса только в 1,4% случаев.

С 1 октября все школьные тесты на Covid-19 проводят, используя "жевательные палочки".

Участвовать в очном образовательном процессе могут только те школьники и работники, которые имеют сертификат о вакцинации, или перенесенной болезни, или негативный результат ковид-теста.