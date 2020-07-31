Школьный проездной можно оформить электронно до 25 августа

В Rīgas satiksme призывают родителей школьников не тянуть с получением школьных э-талонов. До 25 августа это можно сделать электронно. Потом же — только в центре обслуживания, cо ссылкой на программу LTV7 "Сегодня вечером" cообщает rus.lsm.lv.

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Чтобы и в этом учебном году школьники Риги могли использовать общественный транспорт бесплатно, без карты школьника не обойтись. Тем ученикам школ, которые первого сентября пойдут в первый, пятый или десятый классы нужно заполнить соответствующую заявку.

"Чтобы получить карту уже в начале сентября, родителям надо зайти на портал eriga.lv, заполнить данные о школьнике и приложить его фотографию", — говорит представитель Rīgas Satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Если это сделать до 25 августа, тогда карточку школьника можно будет получить в первых числах сентября в учебном заведении. Это освобождает от посещения центра обслуживания клиентов.