Школы — без русского языка: МОН подсчитало нужное число учителей

Для отказа в латвийских школах от русского языка как второго иностранного, в ближайшие три года необходимо подготовить около 350-400 педагогов. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала глава Министерства образования и науки Анда Чакша.

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По словам главы ведомства, МОН разработало "дорожную карту для достижения этой цели" — замены русского как второго иностранного на любой официальный язык Евросоюза.

"Некоторые из мер включают сотрудничество с посольствами по привлечению иностранных педагогов, стипендии в размере 300 евро, а также переподготовку учителей и привлечение новых педагогов. [...] Количество учителей или нагрузок, которые необходимы, составляет 350-400, и я вижу, что за три года с помощью самых разных инструментов мы сможем этого добиться", — заявила министр.

Чакша рассказал, что в прошлом учебном году в 320 из 668 школ вторым иностранным языком был русский.

"Это достаточно большое число. Английский в качестве первого иностранного языка в латвийских школах преподают 2659 учителей, русский – 1183, немецкий – 562, французский – 88, испанский – 26, остальные языки преподает еще меньшее количество педагогов. Задача в течение трех лет заключается в том, что вторым иностранным языком стаол один из языков Европейского союза или еврозоны, который также может быть норвежским", — отметила министр.

Чакша добавила, что для достижения этой цели планируется работать с иностранными посольствами, при этом основными партнерами будут посольства Германии и Франции.