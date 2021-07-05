Школы будут работать очно, если вакцинируются 80% педагогов
Foto: LETA

Чтобы в сентябре учебный процесс был организован очно, против Covid-19 должны быть привиты минимум 80% педагогов, заявила в интервью программе Rīta panorāma телеканала LTV министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По положению дел на 30 июня вакцины получили уже 53% педагогов, из них 41% — учителя дошкольного образования, 56% — всеобщего образования, 74% — высшего образования.

"Я думаю, что до сентября можно достичь максимального охвата вакцинацией педагогов. Мы готовим предложения, которые мотивируют вакцинироваться сомневающихся. Это разъяснительная работа, поскольку все должны осознавать, что самое главное — осенью обеспечить очный учебный процесс", — сказала министр.

Отвечая на прямой вопрос, будет ли для педагогов введена обязательная вакцинация, Муйжниеце ответила, что работающие в сфере образования прививаются все активнее, а начата вакцинация педагогов была только в апреле.

"Поэтому мы выберем обязательную вакцинацию только в крайнем случае, когда почувствуем, что темп вакцинаций среди учителей значительно снизился", — заявила министр.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

23

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Создается виртуальный тур по маякам Латвии