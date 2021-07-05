Школы будут работать очно, если вакцинируются 80% педагогов

Чтобы в сентябре учебный процесс был организован очно, против Covid-19 должны быть привиты минимум 80% педагогов, заявила в интервью программе Rīta panorāma телеканала LTV министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия).

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По положению дел на 30 июня вакцины получили уже 53% педагогов, из них 41% — учителя дошкольного образования, 56% — всеобщего образования, 74% — высшего образования.

"Я думаю, что до сентября можно достичь максимального охвата вакцинацией педагогов. Мы готовим предложения, которые мотивируют вакцинироваться сомневающихся. Это разъяснительная работа, поскольку все должны осознавать, что самое главное — осенью обеспечить очный учебный процесс", — сказала министр.

Отвечая на прямой вопрос, будет ли для педагогов введена обязательная вакцинация, Муйжниеце ответила, что работающие в сфере образования прививаются все активнее, а начата вакцинация педагогов была только в апреле.

"Поэтому мы выберем обязательную вакцинацию только в крайнем случае, когда почувствуем, что темп вакцинаций среди учителей значительно снизился", — заявила министр.