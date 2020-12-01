Школы еще не получили 75% компьютеров для удаленной учебы: Минобразования обещает до конца года
Foto: Shutterstock

Министерство образования и науки (МОН) должно еще доставить школам 75% компьютеров для обеспечения удаленной учебы и обещает сделать это до конца года, сообщили в МОН.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

5 сентября правительство выделило МОН на эти цели 3,97 млн евро. В ценовом опросе наиболее выгодным было признано предложение предприятия Baltijas informacijas tehnologijas по цене 634 евро (с НДС) за компьютер.

На эту сумму приобретено более 6200 компьютеров, и сегодня получены первые 1525 ноутбуков Acer TravelMate P2. Сейчас они уже на пути в регионы Латвии, сообщили в МОН. Средняя цена устройства составляет 634 евро.

Сначала их получат самоуправления, где введены более строгие меры эпидемиологической безопасности — Даугавпилс, Балдонский, Краславский, Салацгривский, Акнистский, Вараклянский, Марупский, Малпилсский, Смилтенский, Гаркалнский, Лимбажский и Саласпилсский края.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Министерство образования Даугавпилс НДС Образование
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
И тогда я очень разозлилась! Мария Линарте рассказывает историю Хелги
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений