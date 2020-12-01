Школы еще не получили 75% компьютеров для удаленной учебы: Минобразования обещает до конца года

Министерство образования и науки (МОН) должно еще доставить школам 75% компьютеров для обеспечения удаленной учебы и обещает сделать это до конца года, сообщили в МОН.

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5 сентября правительство выделило МОН на эти цели 3,97 млн евро. В ценовом опросе наиболее выгодным было признано предложение предприятия Baltijas informacijas tehnologijas по цене 634 евро (с НДС) за компьютер.

На эту сумму приобретено более 6200 компьютеров, и сегодня получены первые 1525 ноутбуков Acer TravelMate P2. Сейчас они уже на пути в регионы Латвии, сообщили в МОН. Средняя цена устройства составляет 634 евро.

Сначала их получат самоуправления, где введены более строгие меры эпидемиологической безопасности — Даугавпилс, Балдонский, Краславский, Салацгривский, Акнистский, Вараклянский, Марупский, Малпилсский, Смилтенский, Гаркалнский, Лимбажский и Саласпилсский края.