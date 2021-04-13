Предприниматель и бывший министр Айнар Шлесерс может заплатить государству несколько миллионов евро и договориться о выплате неустойки в рамках уголовного процесса о мошенничестве и возможной легализации преступно нажитых средств в деле о внедрении цифрового телевидения, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Прокурор Монвидс Зелчс пояснил агентству LETA, что, ссылаясь на призыв адвокатов Шлесера прийти к возможной договоренности, он проинформировал обвиняемого об условиях такой возможности.

Основным условием такого соглашения является уплата определенной суммы, в которую также входит возмещение убытков. В общей сложности они составят несколько миллионов евро. "Если бы обвиняемый согласился покрыть эту сумму, то можно было бы говорить о соглашении о неустойке, которая, вероятно, будет меньше, чем предусмотрено законом", — пояснил Зелч.

Шлесерсу вминаяют мошенничество в крупных размерах. Закон за подобное преступление предусматривает лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.

Прокурор отметил, что аналогичная информация об условиях предполагаемого соглашения была предоставлена ​​другим восьми подсудимым. Прокурор воздержался от более подробных комментариев.

Как уже сообщалось, в марте этого года Генеральная прокуратура наложила арест на доли предприятий, принадлежащих бывшему премьер-министру Латвии Андрису Шкеле и экс-министру сообщения Айнару Шлесерсу.

Согласно базе данных Firmas.lv, в марте был наложен арест на принадлежащие Шкеле доли в предприятиях Uzņēmumu vadība un konsultācijas (88 888 евро) и TA sabiedrība (4020 евро). Арест наложен и на имущество Шлесерса — части капитала Avadel стоимостью 10 000 евро.

Как уже сообщалось, по этому делу обвинения также предъявлены бывшему главе правления SIA Tet Юрису Гулбису и еще четырем лицам. Причиненный ущерб оценивается почти в 7,6 млн евро.

Внедрение цифрового телевидения было запланировано 20 лет назад, когда премьер-министром был Шкеле. Следователи считают, что это был проект, рассчитанный на недобросовестную прибыль. Ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания "Kempmayer Media Limited", которая оказалась "почтовым ящиком" с офшорными владельцами. Афера была раскрыта в 2003 году, на скамье подсудимых оказались 20 человек.