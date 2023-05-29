Шлесерс: "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" могут договориться об избрании Ринкевича

"Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" могут договориться о том, чтобы отдать свои 52 голоса на выборах президента за Эдгара Ринкевича ("Новое Единство"), заявил агентству LETA лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс, ссылаясь на имеющуюся у него информацию.

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Для избрания президента необходим как минимум 51 голос.







Также, по словам Шлесерса, он слышал в кулуарах версию о том, что в этом контексте премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") на ближайшем заседании правительства может "отругать" партнеров по коалиции за отсутствие готовности проводить необходимые реформы в здравоохранении и других сферах и намекнуть на возможность отставки. В то же время, по словам Шлесерса, такие разговоры могут быть уловкой, чтобы припугнуть партнеров по коалиции.





Как указал лидер ЛПМ, с учетом слухов о возможном соглашении между "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными" можно сделать вывод, что нынешняя коалиция де-факто уже не существует и формируется новое правительство. Это понятно, так как нынешнее правительство не в состоянии работать и принимать решения, считает оппозиционный депутат.





ЛПМ уже ранее заявила, что не будет участвовать в такой коалиции из 52 голосов. Если "Новое Единство" не окажется в оппозиции и Ринкевич будет избран президентом, партия намерена начать сбор подписей за роспуск Сейма, заявил Шлесерс.





Как сообщалось, фракция ЛПМ на выборах президента отдаст свои девять голосов за кандидата "Объединенного списка" (ОС) Улдиса Пиленса.





Решение было принято сегодня после встречи депутатов ЛПМ с Пиленсом.





Теперь от Пиленса зависит, сумеет ли он убедить и другие фракции поддержать его кандидатуру, сказал Шлесерс.





Выборы президента состоятся в среду, 31 мая. На этот пост претендуют три кандидата - Пиленс, выдвинутый "Новым Единством" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и выдвинутая "Прогрессивными" активистка латышской диаспоры Элина Пинто.