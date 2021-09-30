Шлесерс планирует провести очередной митинг против ковидных ограничений

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс планирует организовать еще одну акцию протеста в субботу, 2 октября.

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В Рижской думе подтвердили, что поступила заявка от частного лица на проведение шествия от часов "Лайма" к памятнику Свободы. Мероприятие состоится с 13 до 15 часов.

В заявке указано максимально допустимое количество участников мероприятия - 50 человек. Самоуправление в настоящее время еще рассматривает, разрешить ли это мероприятие.

Шлесерс, призывая на мероприятие 2 октября, написал в Facebook, что премьер-министр Кришьянис Кариньш объявил о введении обязательной вакцинации.

"Это начнется с учителей, врачей и социальных работников. Если народ проглотит это, последуют другие профессии", - сказал Шлесерс.

Как сообщалось ранее, 18 сентября на организованную Шлесерсом акцию за добровольную вакцинацию собралось около 1000 человек.