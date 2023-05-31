Шлесерс попытается собрать подписи для проведения референдума о роспуске Сейма

Лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс вместе с партией попытается собрать подписи жителей для проведения референдума о роспуске Сейма. Шлесерс сообщил агентству LETA, что после президентских выборов, на которых был избран кандидат от "Нового Единства", многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, в коалиции ожидаются изменения.

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По мнению Шлесерса, действующая коалиция фактически распалась и будет сформирована новая, поскольку существующая недееспособна. Политик отметил, что президентские выборы — точка в деятельности этой коалиции, потому что в последнее время не было ни реформ, ни каких-либо действий.

"Коалиция семь месяцев копалась и ковырялась, в конце концов "Объединенный список" предал своего лидера, предпринимателя Улдиса Пиленса, а спикер Сейма Эдвард Смилтенс изображал хоккеиста и раздавал автографы. В результате Пиленс не был избран на пост президента, а Смилтенс, возможно, потеряет свой пост, потому что начнется перераспределение должностей, что является нормальным политическим процессом", — сказал Шлесерс.

На вопрос, что может случиться с правительством премьер-министра Кришьяниса Кариньша, политик выразил мнение, что это правительство падет, потому что Кариньш и правительство исчерпали себя. По словам Шлесерса, ЛПМ объяснит, когда юридически можно начать сбор подписей о проведении референдума по роспуску Сейма, поскольку в течение года после выборов референдум еще не может состояться.

"Мы будем консультироваться с Центральной избирательной комиссией, сможем ли мы начать сбор подписей раньше 1 ноября. Ясно одно: депутатам Сейма нужен новый мандат, поэтому нужны новые выборы. Сейм своим бездействием подвел своих избирателей. Он также не в состоянии развивать национальную экономику. Сейчас также происходит смена ценностей", — сказал лидер ЛПМ.

Шлесерс отметил, что результат выборов стал для него шоком. Политик признал, что многие избиратели также были шокированы. Он полон решимости собрать необходимые 155 000 подписей для проведения референдума. Шлесерс выразил уверенность, что народ распустит этот Сейм.

На вопрос, как он оценивает Ринкевича на посту президента, Шлесерс подчеркнул, что Ринкевич, в отличие от президента Эгила Левитса, является профессиональным политиком. По его мнению, Левитс был "нулем" — неуклюжим в своих действиях и высказываниях.

"Ринкевич — профессионал, в этом нет сомнений. Речь о том, была ли готова Латвия к такому президенту, что народ думает о его сексуальной ориентации", — сказал Шлесерс.

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На вопрос, не определяется ли отношение избирателей к Ринкевичу еще и тем, что на выборах в Сейм он был одним из политиков с наибольшим количеством плюсов, Шлесерс ответил, что Ринкевич популярен среди своих избирателей, но это не имеет никакого отношения к общему мнению народа. У народа будет возможность собрать 155 тысяч подписей и распустить парламент, в том числе самого Шлесерса и его партию.

"Это инициатива ЛПМ и предложение по выходу из этого кризиса. В противном случае люди останутся недовольны, политики оправдаются, а жители продолжат покидать страну. Референдум нужен и самому Ринкевичу. Если народ проголосует за роспуск Сейма, ему, несмотря на его сексуальную ориентацию, придется считаться с большинством. Он уже не партийный министр, а президент", — подчеркнул политик.

По словам Шлесерса, Национальное объединение ранее заявило, что не будет участвовать в правительстве, в которое войдут "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян (СЗК), поэтому следует также спросить лидера Нацобъединения Райвиса Дзинтарса, поддержит ли он идею референдума. Политик подчеркнул, что если Нацобъединение считает, что сможет продолжить работу в правительстве, не поддерживая Ринкевича, то это не так.