Шлесерс, Шкеле и Лембергс. Владелец Dienas mediji назвал многолетних спонсоров газеты Diena

Суд по экономическим делам начал рассматривать дело, по которому предприятие Ostas parks обратилось в суд с иском против издательств Dienas mediji и Dienas bizness, требуя солидарно взыскать с них 1,5 миллиона евро. Такую сумму составляет несколько выданных с 2016 года и неоплаченных кредитов для Dienas mediji.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила в воскресенье, 16 апреля, передача de facto на Латвийском телевидении (LTV), член правления и владелец Dienas mediji Эдгарс Котс в своих пояснениях в суде заявил, что это были не кредиты, а дарения, и, таким образом, тайно финансировались несколько изданий, в основном, газета Diena. Котс также назвал лиц, в чьих интересах и для чьей выгоды Ostas parks выделило деньги издательству. Это трое известных так называемых олигархов – Айнарс Шлесерс (“Латвия на первом месте”), Андрис Шкеле и Айварс Лембергс.

Суд по экономическим делам начал рассматривать это дело в конце марта. Dienas bizness фигурирует в деле, поскольку, согласно иску, накануне Нового года Dienas mediji передало ему свое основное направление коммерческой деятельности и связанное с ним имущество, сообщает de facto.

Передача напоминает, что о связи Шкеле, Шлесерса и Лембергса с печатными изданиями Diena и Dienas bizness говорят и пишут уже более десяти лет. Упомянутые лица всегда отрицали какую-либо связь с этими СМИ. В передаче отметили, что судопроизводство , в которое вовлечены издательства Dienas mediji и Dienas bizness, шире раскрывают завесу над тем, как финансировалась газета Diena.

Как сообщает de facto, членом правления Ostas parks является Янис Лацис. Он также является хорошим знакомым сына Айварса Лембергса Анрийса, который с октября 2016 года по сентябрь 2020 года подписал 20 кредитных договоров для Dienas mediji. На первом заседании выяснилось, что срок погашения как минимум шести заключенных в 2017 году договоров на сумму 410 000 евро еще не наступил, поскольку позже он был продлен до октября 2024 года соглашением, которое подписал Лацис.

В свою очередь, главные аргументы Dienas medijui отражены в пояснениях члена правления и официального владельца издательства с 2015 года Котса суду.

"Ответчик [Издательство Dienas mediji] поясняет, что заключенные между сторонами и приложенные к заявлению договоры, именуемые кредитными договорами, были не кредитными договорами, а договорами дарения, за которыми таким образом было скрыто выделение финансирования печатным изданиям Ответчика (особенно газете Diena) в интересах связанных с выделением финансирования лиц (истинным бенефициаром и выгодополучателем) для создания политического и экономического содержания и повестки дня газеты Diena (..)”, - привод de facto пояснения Dienas mediji.

Сам Котс отказал в интервью de facto, отметив, что во время судопроизводства не будет давать комментариев. В свою очередь, член правления Ostas parks Лацис на звонки и сообщения de facto не отреагировал.

Среди заявленных Dienas mediji свидетелей есть и Анрийс Лембергс, и бывшие должностные лица Рижского торгового порта Янис Маршанс, Янис Сварпстонс и Ралфс Клявиньш, и зять Лембергса Янис Аустриньш, а также зять Шкеле Юрис Петерсонс.

Издательство Dienas mediji считает, что они могут предоставить существенную информацию о важных обстоятельствах дела, которые докажут полную необоснованность претензии Ostas parks. Суд оставил открытым вопрос о вызове свидетелей до назначенного на май заседания, сообщает de facto.

Передача напоминает, что Шлесерса пять с половиной лет назад в Сейм вызвала парламентская следственная комиссия в связи с разговорами в Rīdzene. Тогда Шлесерс уклонился от ответа на заданный комиссией вопрос о его участии в заседании о финансовом состоянии АО Diena. Вместо этого он выдал длинную тираду о том, что он активно не занимается политикой и не хочет говорить о вещах, послуживших причиной для роспуска 10-го Сейма.

Теперь, когда Шлесерс снова является депутатом Сейма и общение со СМИ является его обязанностью, политик заявил, что ничего не знает об этом процессе: “Пусть приходят те, кого приглашают, а я к этому судопроизводству не имею никакого отношения. Спасибо! (..) Ну как, даты, когда мы купили, инвестировали средства в это предприятие, известны, но к господину Котсу я не имею никакого отношения. Так что, к сожалению, ему придется объясняться в суде самостоятельно. Всего доброго!”.

de facto отмечает, что Шкеле заявил парламентской комиссии в конце 2017 года рассказывал: он был связан с Diena лишь в качестве приглашенного консультанта Рижского торгового порта, поскольку у порта были права требования к Diena, которые она хотела превратить в активы. Сейчас в разговоре с de facto Шкеле выразил недоумение: “Я не знаю ничего ни о каких кредитах! Но если Котс не является настоящим владельцем, он нарушил закон. (..) Да! Ну тогда суд! Значит, он нарушил закон, он не задекларирован в качестве истинного бенефециара.”.

Шкеле неоднократно подчеркивал, что ничего не знает о судопроизводстве и свидетелях, которые могут быть вызваны: “Ну пусть вызывают, что вы меня мучаете? Я же ничего не знаю! Я не знаю, что такое Ostas parki, кто такой Лацис! Котса знаю”. Шкеле также не давал кредиты или другое финансирование Dienas mediji или Котсу.

“Я никому не давал взаймы. (..) Ну, знаете, вы мучаете меня тем, о чем я не знаю. Я ничего не знаю”, - заявил Шкеле.

Передача напоминает, что Лембергс говорил парламентской комиссии, что “только в жутких кошмарах” попытался бы купить газету Diena. Сейчас, когда de facto обратилась к нему за письменными комментариями о заявлениях члена правления Dienas mediji Котса. Однако политик сначала сообщил, что не понимает, на что ему отвечать, и попросил “задать конкретные вопросы”. Получив уточняющие вопросы, например, действовал ли член правления Ostas parks Лацис в его интересах, в том числе в качестве доверенного лица в Ostas parks и Рижском торговом порту, Лембергс ответов не предоставил.

Как сообщает de facto, в пояснениях Dienas mediji утверждается, что похожая схема, как и в случае с Diena, была использована для финансирования других СМИ, то есть сделки с идентичным содержанием от со стороны Ostas parks были также заключены с Mediju nams. Они были оформлены как кредитные сделки, но их реальной целью было финансирование деятельности Mediju nams и издаваемой газеты Neatkarīgā Rīta Avīze.

Между тем, главный редактор Diena Гатис Маджиньш, который с нового года является и членом правлениям и акционером Dienas bizness опубликовал мнение, в котором он “намекает, что на самом деле за судопроизводством стоят интересы предпринимательницы, новой владелицы Mediju nams Анастасии Удаловой и ее партнера, обвиняемого во взяточничестве эстонского миллионера Олега Осиновского.