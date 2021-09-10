Шлесерс зарегистрировал партию "Латвия на первом месте"
Foto: F64

Сегодня в Регистре предприятий зарегистрирована политическая партия "Латвия на первом месте" (Latvija pirmajā vietā), сообщила агентству LETA представитель партии Вита Гайсма.

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За учреждение партии подписались 499 человек. Учредительный конгресс партии прошел 14 августа, ее лидер — бывший политик Айнар Шлесерс.

Генеральным секретарем партии утвержден Арнис Цимдарс. В должности президента Латвии партия хочет видеть депутата Сейма Юлию Степаненко, спикером Сейма — бывшего депутата Линду Лиепиню, премьер-министром — Шлесерса, министром финансов — бывшего премьера Вилиса Криштопанса.

Среди учредителей партии — бизнесмен Арнис Громовс, жена Вилиса Криштопанса Айя Криштопане, инфлюенсеры Майя Арманева и Элина Дидрихсоне, джазовая певица Иоланта Гулбе и ее муж, музыкант Денис Пашкевич, бывший глава муниципальной полиции Янис Гедушевс и другие.

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LETA

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