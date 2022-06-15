Поддержка всех без исключения жителей в связи со стремительным ростом цен на энергоресурсы еще больше расширит пропасть между богатыми и бедными, об этом в программе "900 секунд" телеканала TV3 заявила председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.

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"Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы были компенсированы все повышения цен. В этом у меня нет сомнений. К сожалению, бюджет — не резиновый и ограничен. Поэтому сама идея компенсации 50% роста цен, в принципе, разумна, но мы считаем, что не следует оказывать поддержку всему населению", — сказала Штейнбука.

Она подчеркнула, что поддержка всех без исключения увеличит пропасть между богатыми и бедными. "Понятно, что те домохозяйства, которые зажиточны, могут обойтись без государственной поддержки, но бедные не могут без нее. Было бы разумно давать больше бедным и ничего тем, у кого есть деньги", — отметила глава Совета по фискальной дисциплине.

Штейнбука также подчеркнула, что неспособность правительства оказать адресную поддержку — это невыполненная домашняя работа. "Если бы призыв создать систему целевой поддержки был бы услышан, уже давно необходимые данные были бы на месте. Было достаточно много времени, начать эту работу было можно еще в 2020 году", — указала Штейнбука.

По ее мнению, государство также должно помогать и предприятиям, но и в этом случае поддержка должна быть адресной. Должны быть установлены критерии для компаний, определяющие, какие предприятия имеют право на поддержку.

"Считаю, что какая-то государственная поддержка должна быть, но важна адресная поддержка", — еще раз подчеркнула Штейнбука. По ее словам, уже во время пандемии Covid-19 приходилось сталкиваться с так называемыми "зомби" или компаниями, которые едва держатся на плаву и строят свой бизнес-план, выживают только благодаря господдержке. "Ни в коем случае нельзя оказывать поддержку таким компаниям, так как это растрата государственных средств", — подчеркнула председатель Совета по фискальной дисциплине.

Штейнбука пояснила, что должны быть четкие критерии, определяющие, какие компании могут претендовать на поддержку. Например, это могут быть предприятия с высокой производительностью, инновационные, энергоемкие, имеющие перспективы развития

Как уже сообщалось, Министерство благосостояния подало на рассмотрение правительства предложение об оказании социальной поддержки населению в грядущем отопительном сезоне. Пока правительство не приняло никаких решений.

Совет по бюджетной дисциплине является независимым коллегиальным органом, созданным для контроля за соблюдением условий бюджетной дисциплины.