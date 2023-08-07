Шторм затронул и окрестности Даугавпилса

В понедельник примерно в 16:00 порывы ветра силой до 27 метров в секунду были зафиксированы вблизи Даугавпилса, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

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Гроза двигалась на северо-запад от Даугавпилса.

В четыре часа дня гроза бушевала и в других частях Латвии между Белоруссией и Рижским заливом: местами в Латгале, во многих местах в Селии и на юго-западе Видземе.

В центральной и восточной частях страны действует красное предупреждение. Во многих местах ожидаются проливные дожди и сильные порывы ветра, местами - разрушительная буря, смерчи и крупный град. Возможно временное затопление низменных участков.

Как сообщалось, местами в Видземе и Латгале гроза может продолжиться и в ночь на вторник.