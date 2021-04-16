Штрафы, налоги, слежение со спутника: борьба с поджигателями старника привела к снижению количества пожаров

С каждым годом в крае пожаров прошлогодней травы в Латгалии становится все меньше: нарушителей штрафуют, землевладельцам увеличивают налоги, а место пожара можно выяснить с помощью спутника, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жечь траву в Латвии незаконно, но весеннняя традиция жечь старник неискоренима. Каждый год это приводит к пожарам и гибели животных, а иногда и людей. Только за прошлую неделю в Латгалии при из-за таких пожаров сгорело 6 зданий. На данным на 13 апреля, в 2021 году в Латвии пожарные тушили 500 пожаров старой травы.

"В Латгалии на 13 апреля зарегистрировано уже 132 вызова именно "на старник". Люди целенаправленно жгут траву. Или же хозяева земли таким образом хотят избавится от старника. То есть в прошлом году они не скосили, не убрали — и, чтобы избавится от старника, они его сжигают. Они это делают осознанно. Это также дети, подростки, которые осознанно поджигают сухую траву. Самый большой пожар в этом году зарегистрирован в Даугавпилсе — это когда горело 47 гектаров. Такие площади тушить, конечно, очень тяжело", — цитирует Rus.Lsm.lv Дмитрия Карпова, заместителя командира Латгальской бригады Государственной пожарно-спасательной службы.

В стране существует механизмы борьбы с поджигателями, в том числе и штрафы — от 280 до 700 евро. Но параллельно борьбе с нарушителями ведется и работа с землевладельцами. Например, Служба поддержки села в прошлом году применила санкции к 40 своим клиентам — крестьянам, на земле которых горел старник.

"Государственная пожарно-спасательная служба нам присылает акт, там есть координаты — и по этим координатам мы определяем место. Это делается при помощи сателлита, и эту площадь переносим в нашу систему. Когда наш клиент подает на субсидии, это место уже фиксируется. За прошлый и позапрошлый год самая большая санкция составила 3% от субсидии. Если же это повторяется — или старник выжигается на всей территории — тогда санкция может составлять даже 100%", — рассказал руководитель Восточнолатгальского регионального сельскохозяйственного управления Айгар Пунцуль.

Информация о неухоженной сельхозземле передается также самоуправлению, и оно может принять решение вдвое увеличить налог на землю — полтора процента от кадастровой стоимости земли.

Руководитель Дрицанского объединения волостей Резекненского края Андрей Тараудс уверяет, что с каждым годом в крае пожаров старника становится все меньше.

"Неухоженных территорий становится все меньше. Спрос на сельскохозяйственную землю превышает предложение", — пояснил он.