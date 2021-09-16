Шубы не в моде. Сейм рассмотрит предложение запретить разведение пушных зверей в Латвии

Законопроект предусматривает, что в 2026 году зверофермы, занимающиеся выращиванием животных в целях получения пушнины, в Латвии прекратят существование. За передачу законопроекта на рассмотрение в Сейм проголосовали 45 депутатов, против — 33 депутата, еще три парламентария воздержались.

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Гуманизм к животным определяется не партбилетом

Подписи под документом поставили парламентарии, представляющие почти все фракции: правящие Attīstībai/Par, Новой Консервативной партии, "Нового Единства", оппозиционные — Союза "зеленых" и крестьян, "Согласия", присоединились к инициативе и независимые депутаты. Только ни один из депутатов от Национального объединения не поддержал инициативу.

В то же время арифметика голосования показывает, что как защитники животных, так и сторонники сохранения звероферм есть в едва ли не каждой партии. Против передачи законопроекта голосовали не только парламентарии от Национального объединения, но и депутаты Союза "зеленых" и крестьян, Новой Консервативной партии, "Нового Единства", независимые депутаты, не голосовали некоторые представители "Согласия".

Европейский опыт

Согласно данным опроса SKDS, в июне этого года 63% жителей Латвии не поддерживали выращивание и убийство животных ради получения пушнины. Более 40 тысяч человек подписали в онлайн-режиме призыв к Сейму запретить разведение пушных животных, запрет на работу звероферм поддерживают более 50 негосударственных организаций.

Депутат Криста Баумане (AP!) призвала коллег поддержать законопроект, указав на то, что запрет на разведение пушных зверей действует в большинстве стран Европы: Австрии, Бельгии, Боснии и Герцоговине, Чехии, Дании (лисы), Франции (норки), Хорватии, Эстонии, Италии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Сербии, Словакии, Словении, Швейцарии, Венгрии (лисы и норки), Северной Македонии и Швеции (лисы и шиншиллы).

В Германии разведение пушных зверей было прекращено в 2019 году из-за более высоких требований к содержанию животных — норкам, например, нужны бассейны. На парламентском уровне запрет на производство пушнины обсуждается в Болгарии, Ирландии, Литве, Польше и Украине.

Что будет с бизнесом?

Против закрытия звероферм выступила независимый депутат Любовь Швецова, заявивившая, что авторов законопроекта "не интересуют рабочие места, не интересует экспорт, не интересуют люди, которые работают. Весь этот законопроект — ложь, высокомерие и абсолютное игнорирование бизнеса".

"Вы знаете, пушнину производят в Литве. Знаете, у литовской компании есть магазин в топе эксклюзивных магазинов Милана. Есть ли в Латвии магазин на эксклюзивной улице Милана? Есть ли хоть один магазин, который принадлежит Латвии, принадлежит латвийскому капиталу и который также дает дивиденды в Латвии и рабочие места?", — вопрошала с трибуны Любовь Швецова.





Клетка у Сейма простоит месяц

Сейму предстоит рассматривать законопроект в трех чтениях, и при такой арифметике голосования (45 — за, 33 — против, 3 воздержались) предсказать исход достаточно сложно.

Весь этот месяц защитники животных намерены оказывать моральное давление на депутатов.В клетке, установленной неподалеку от здания Сейма, ежедневно будет находиться один из активистов, который продемонстрирует, что чувствуют выращиваемые в неволе на убой животные.