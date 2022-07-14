Шум на улицах Риги: полицейским купят дроны и шумомеры за 50 тысяч евро

На покупку дронов и измерителей шума полиции рижского самоуправления присвоили финансирование в 50 тысяч евро. Об этом агентство LETA проинформировали в Рижской думе.

32 194 евро пойдут на покупку дронов для всех территориальных управлений и спецотделов Рижской муниципальной полиции.

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Два дрона оснастят термальными камерами, чтобы их можно было использовать и ночью, когда преднамеренно загрязняются отдаленные районы и ведется нелегальное рыболовство.

Сейчас у полиции Рижского самоуправления уже есть три дрона, которые помогают полицейским предотвращать экологические нарушения.

Полицейские самоуправления также регулярно получают жалобы жителей на ночные беспорядки, вызванные шумом от развлекательных заведений, спортивных и массовых мероприятий.

В нормативных актах указан разрешенный уровень шума для разного времени суток и разных районов.

Сейчас для постоянного наблюдения за уровнем шума выбраны три места, на которые регулярно поступают жалобы — это окрестности Гризинькалнса, где проходят спортивные и развлекательные мероприятия, квартал улицы Таллинас — район, где расположено несколько развлекательных заведений, а также Петерсала-Андрейсала, где располагаются несколько ночных клубов.

На покупку трех датчиков шума, видеокамеры и оплату услуг мониторинга Департамент сообщения получит 16 637 евро. Устройства также помогут следить за уровнем шума от транспортных средств на перекрестках центра Риге, о которых также поступают жалобы.

Во время проекта планируется круглосуточно измерять уровень шума и определить самые высокие значения шума, а также при помощи камер видеонаблюдения выявить виды транспорта, который производят больше всего шума. На основании полученных данных полиция разработает комплекс мероприятий по снижению шума.