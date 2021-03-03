Шуплинска: 5 апреля - оптимальный срок для начала вакцинации педагогов

"Учитывая недостаточное количество вакцин от Covid-19, 5 апреля является оптимальным сроком для начала вакцинации педагогов", - считает министр образования и науки Илга Шуплинска.

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По ее словам, если бы вакцин было больше, то она бы боролась за возможность ускорить процесс вакцинации педагогов, чтобы охватить как можно больше учителей.

Как ранее сообщалось, из-за низких темпов вакцинации и ее нехватки в стране, во вторник Шуплинска выразила убеждение, что удаленную учебу придется сохранить до конца года.

Министр также указала, что не лелеет надежд о массовой вакцинации педагогов 5 апреля, как раз наоборот - из-за медленных темпов вакцинации, будет привита меньшая часть учителей, что недостаточно, чтобы открыть очное обучение для других классов.