Шуплинска: из-за низкого темпа вакцинации школьники до конца года будут учиться на "удаленке"

С учетом низкого темпа вакцинации от Covid-19 в Латвии, школьное обучение до конца учебного года будет продолжаться в дистанционном режиме, заявила во вторник министр образования и науки Илга Шуплинска.

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Она отметила, что не питает надежд о вакцинации педагогов к 5 апреля. По мнению Шуплински, из-за низких темпов вакцинации прививку получит меньшая часть педагогов, а этого недостаточно для возобновления школьного образования в очной форме.

Шуплинска подчеркнула, что для снятия напряжения с детей, родителей и учителей решением может быть организация формального и неформального обучения на открытом воздухе для групп не более 20 человек.

"Для детей один месяц может иметь решающее значение. Почему мы смотрим только на пример Эстонии? У нас есть данные о Европе. Но даже эстонцы признают, что для решения детских и юношеских проблем могут потребоваться годы. Речь идет не о лоббировании отрасли, а о моментах нахождения вне помещений для родителей, учителей и школьников", - сказала министр.