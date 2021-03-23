Шуплинска предлагает по возможности перейти на прошлогодний вариант учебы с моделями "А", "Б" и "В"

В случае, если после 6 апреля, когда закончится нынешний срок действия чрезвычайной ситуации, появится возможность пересмотреть действующие ограничения, Министерство образования и науки призовет в дальнейшем организовать учебный процесс по тому же принципу, что действовал в прошлом году — с тремя возможными моделями "А", "Б" и "В". Такое заявление в эфире Латвийского радио сделала глава Минобразования Илга Шуплинска.

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"Мы настаиваем на том, что наряду с эпидемиологической ситуацией следует оценивать психоэмоциональную ситуацию, а также вопросы доступности школ и качества образования", — пояснила Шуплинска. Она отметила, что вновь предложенная система с тремя вариантами обучения накладывает большую ответственность как на местные самоуправления, так и на каждую школу в отдельности.

Начиная с этой недели в 45 эпидемиологически наиболее безопасных самоуправлениях могут проводиться занятия формального и неформального образования на свежем воздухе в группах не более 20 человек, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.

Занятия на свежем воздухе можно проводить в Аглонском, Айзпутском, Алойском, Алсунгском, Апском, Ауцском, Беверинском, Буртниекском, Цесисском, Дурбском, Иецавском, Илукстском, Инчукалнсском, Яунелгавском, Яунпиебалгском, Екабпилсском, Кандавском, Карсавском, Коценском, Крустпилсском, Кегумсском, Лимбажском, Мазсалацском, Мерсрагском, Ницском, Паргауйском, Павилостском, Плявиньском, Приекульском, Раунском, Ропажском, Руцавском, Рундальском, Руйенском, Саулкрастском, Скриберском, Скрундском, Стренчском, Терветском, Варкавском, Вецпиебалгском, Вецумниекском и Виеситском краях.

Также школьники смогут заниматься на свежем воздухе в Екабпилсе и Валмиере.